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    Наука та освіта

    Вартість пробного ЗНО-2021 зросте: коли розпочнеться реєстрація та яка середня ціна

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    <p>Зареєструватися на пробне ЗНО можна у період&nbsp;від 5 до 19 січня включно</p> - Вартість пробного ЗНО-2021 зросте: коли розпочнеться реєстрація та яка середня ціна

    Зареєструватися на пробне ЗНО можна у період від 5 до 19 січня включно

    Наступного року кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане суттєво дорожчою

    Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 по 19 січня. Вартість тестування залежатиме від регіону та в середньому становитиме 225 гривень.

    Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

    Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Це потрібно зробити у період від 5 до 19 січня включно.

    Вартість проведення пробного тестування відрізнятиметься за регіонами та коливатиметься у межах від 195 до 255 гривень.

    «Це пов'язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у певному регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо», – пояснюють у Центрі.

    Там також додали, що загалом ціна на пробне ЗНО у 2021 буде вищою, ніж це було у 2020 році. Це пов'язане зі зменшенням очікуваної кількості тестувань та підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

    «Через складну ситуацію з поширенням Сovid-19 у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане суттєво дорожчою», – уточнюють у Центрі.

    У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості тестування. Крім того, там намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

    Охочі пройти ЗНО зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів і пройти тестування вдома. Після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

    Також підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021. Експерти проаналізують завдання та порекомендують, як отримати найвищий бал на ЗНО.

    Зазначимо, за цьогорічне скасоване пробне ЗНО кошти повернули майже 80% учасників.

    Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

    Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021.

    Теги: ЗНО-2021 освіта школа навчання
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