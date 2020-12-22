Вартість пробного ЗНО-2021 зросте: коли розпочнеться реєстрація та яка середня ціна

Зареєструватися на пробне ЗНО можна у період від 5 до 19 січня включно

Наступного року кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане суттєво дорожчою

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 по 19 січня. Вартість тестування залежатиме від регіону та в середньому становитиме 225 гривень.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Це потрібно зробити у період від 5 до 19 січня включно.

Вартість проведення пробного тестування відрізнятиметься за регіонами та коливатиметься у межах від 195 до 255 гривень.

«Це пов'язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у певному регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо», – пояснюють у Центрі.

Там також додали, що загалом ціна на пробне ЗНО у 2021 буде вищою, ніж це було у 2020 році. Це пов'язане зі зменшенням очікуваної кількості тестувань та підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

«Через складну ситуацію з поширенням Сovid-19 у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане суттєво дорожчою», – уточнюють у Центрі.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості тестування. Крім того, там намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Охочі пройти ЗНО зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів і пройти тестування вдома. Після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Також підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021. Експерти проаналізують завдання та порекомендують, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Зазначимо, за цьогорічне скасоване пробне ЗНО кошти повернули майже 80% учасників.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021.