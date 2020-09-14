В 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%



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Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік

Зростання мінімалки призведе додаткових витрат держбюджету на 50 млрд грн

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Про це йдеться в презентації держбюджету, представленої в Міністерстві фінансів.

Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.