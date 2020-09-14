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    В 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%

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    Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік - В 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%
    Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік

    Зростання мінімалки призведе додаткових витрат держбюджету на 50 млрд грн

    Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Про це йдеться в презентації держбюджету, представленої в Міністерстві фінансів.

    Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

    Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

    Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

    До слова, Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

    Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

    Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.

    Мінфін зарплата Україна
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