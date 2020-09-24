ЗНО-2021: випускники складатимуть іспити з математики двох рівнів складності



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Тест для випускників, які навчалися за рівнем стандарту, буде містити 28 завдань, а за профільним - 34

Тестові завдання будуть розділені за рівнем стандарту та профільним рівнем

З 2021 року випускники шкіл обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики різного рівня складності. Про такі нововведення повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що тестові завдання будуть розділені за рівнем стандарту та профільним рівнем.

«Тест для випускників, які навчалися за рівнем стандарту, буде містити 28 завдань. На його виконання відведено 150 хвилин. Зошит із тестами профільного рівня складається із 34 завдання, на виконання яких учень матиме 210 хвилин», – інформують в Центрі оцінювання якості освіти.

Наголошується, якщо учень навчався за рівнем стандарту та не планує вступати до вишу, де вимагають ЗНО з математики – складає тест, що містить завдання, для оцінювання базових компетентностей. В такому випадку випускник отримує лише оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.

«Учень, який навчався за рівнем стандарту, але хоче поступити у вищий навчальний заклад, де потрібна математика – повинен скласти тест за рівнем стандарту, а також виконати завдання поглибленого рівня. Тоді учень також отримає результат ЗНО за 100-бальною шкалою», – пояснюють в Центрі оцінювання якості освіти.

При цьому учні, які вивчали математику за профільним рівнем, незалежно від подальших планів на вступ, повинні виконати тест із завданнями поглибленого рівня.

Нагадаємо, з 2021 року абітурієнти здаватимуть окремий тест з української мови.

До слова, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.

Як повідомлялося, оприлюднено рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2020.