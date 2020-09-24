Освітній омбудсмен визнав: вчителі під час карантину працюють посилено, потрібна доплата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Горбачов наголосив, що надсилав листа до Кабміну з проханням розглянути питання освітньої субвенції

«Потрібно більше часу, щоб працювати з двома групами, адже був один клас, а стало два», – пояснює Горбачов

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що уряд мав би внести зміни до бюджету і врахувати додаткову оплату праці педагогам, які вимушені посилено працювати в умовах пандемії. Про це Горбачов розказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами омбудсмена, під час навчання порушуються права педагогів, адже один клас ділять на дві групи, тобто збільшується навантаження.

«Порушуються, однозначно, і саме тому потрібні додаткові гроші на оплату, потрібні рішення про зміни порядку використання бюджетних коштів. Нам потрібно більше часу, щоб працювати з двома групами, адже був один клас, а стало два, правильно? Це означає майже подвійну роботу вчителя. Більше того, робота вчителя в режимі онлайн більш насичена і потребує більше енергії, сил і часу, ніж робота в звичайному режимі. Ми це вже побачили навесні», – зазначає омбудсмен.

Крім того, Сергій Горбачов наголосив, що 18 серпня надіслав листа до Кабміну з проханням негайно винести на розгляд питання освітньої субвенції для подолання негативних наслідків карантину.

«Офіційно відповіді я не отримав, але я бачив вже поданий до парламенту проект бюджету, він мене не те, щоб зовсім втішив, але він обнадійливий. Там враховані певні речі, які були запропоновані. Добре, що позицію освітян почули. Парламент нещодавно ухвалив рішення рекомендувати Кабміну виділити з «антиковідного» фонду 10,5 млрд грн на потреби освіти. Дуже сподіваюся, що ці речі будуть доведені до логічного завершення і освіта таки отримає вкрай необхідні кошти для оплати додаткової праці вчителя, для забезпечення шкіл технікою і для навчання по інтернету», – пояснив омбудсмен.

Також, освітній омбудсмен додає, що разом з Google Клас був розроблений курс, який допомагає освоїти дистанційну платформу для вчителів.

«За моєю ініціативою українське представництво компанії Google разом з Академією цифрового розвитку провели дистанційний курс для педагогів з розгортання середовища G Suite for Education (Google Клас) у закладах освіти. Заявок подали більше 3 тис. вчителів, взяли участь у навчанні більше 2 тис. І що дуже важливо, 63% тих, хто розпочав навчання, отримали сертифікати, тобто вони завершили навчання. Це дуже високий показник, бо зазвичай на онлайн-курсах до фінішу доходять 15-20%. Тобто є величезний запит, адже 1700 вчителів із 700 закладів освіти отримали сертифікати і будуть розгортати дистанційні платформи з гарним функціоналом у своїх закладах. Паралельно вони отримають безкоштовний домен для освітніх платформ Google. Він дозволяє використовувати необмежене хмарне сховище, розгортати безкоштовно дистанційну платформу, яка дуже гарно себе зарекомендувала», – зазначив Горбачов.

Нагадаємо, що в Україні з 1 вересня перерахували зарплати вчителям.

Як повідомлялося, українцям пообіцяли протягом року тричі підвищувати мінімальну зарплату.