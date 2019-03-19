Міносвіти Росії рекомендує проводити в школах «уроки анексії»



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Експерти вважають, що школам не слід «ризикувати дебатами на таку тему»

За словами оргсекретаря профспілки «Учитель» Ольги Мирясової, особливу увагу в рекомендаціях міністерства освіти РФ привертає пропозиція проводити «дебати для старшокласників»

Міністерство освіти РФ розробило рекомендації з проведення в школах тематичних уроків, присвячених «возз'єднанню Криму з Росією».

У міністерстві уточнили, що розробки носять рекомендаційний характер. Пропонується, зокрема, вибирати формат уроку в залежності від віку дітей, проводити ігри, змагання та конкурси малюнка або конференції, семінари або дебати із залученням батьків та інститутів громадянського суспільства, пише kommersant.ru.

Експерти вважають, що школам не слід «ризикувати дебатами на таку тему».

«Старшокласники інтернет читають, говорити вміють, і як би деякі з них не озвучили випадково «не ту» точку зору. А розбиратися класному керівнику. Або захід, який відповідає запропонованим рекомендаціям, буде провалено, або доведеться доводити правомірність «возз'єднання» - і не факт, що вийде. І знову деяким дітям загрожуватимуть відрахуванням або поганими оцінками - ось і всі дебати», - вважає оргсекретар профспілки «Учитель» Ольга Мирясова.

Нагадаємо, 15 березня США разом з Європейським союзом і Канадою запровадили нові санкції проти російських чиновників, бізнесменів та юридичних осіб у відповідь на агресію РФ в Україні.