Одеська і Тернопільська області не відповідають «зеленій» зоні карантину

Водночас ці регіони все ще перебувають у «зеленій» зоні карантину

В Одеській області показник динаміки госпіталізацій становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській – 88,9%

Станом на 20 липня у двох областях – Одеській та Тернопільській – встановили «червоний» рівень за показником динаміки госпіталізацій. Про це вказано на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як свідчать дані Індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки станом на 20 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській – 88,9%.

Водночас регіони все ще перебувають у «зеленій» зоні карантину. Для того, щоб область потрапила в «червону», необхідно, щоб «червоному» рівню відповідали не менш як два показники.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. Наразі всі регіони — «зелені».

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 серпня, але значно його послабив. Зокрема, поки Україна перебуває на «зеленому» рівні карантину, не потрібно проходити контроль самоізоляції через мобільний додаток «Дій вдома».

Тим часом, у столиці різко зросла кількість нових хворих на коронавірус і померлих.

Нагадаємо, ЄС вперше включив Україну до списку держав, яким скасують обмеження на поїздки.