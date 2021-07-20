ВООЗ попередила про поширення штаму коронавірусу «Лямбда». Уже у понад 30 країнах

Уперше штам Covid-19 «Лямбда» був виявлений в грудні 2020 року в Перу

У світі почалося поширення нового штаму коронавірусу під назвою «Лямбда». Його зафіксували вже у понад 30 країнах. Про це повідомляє ВООЗ на сторінці у Twitter.

За словами глави технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове, штам Лямбда – відносно молодий. Він циркулює в низці держав – в основному, в Північній та Південній Америці, повідомляється в Twitter ВООЗ.

Марія ван Керкхове зазначила, що у ВООЗ уважно стежать за даним штамом, а також взаємодіють з державами-членами організації для отримання інформації про його поширення.

Відзначимо, вперше штам Covid-19 «Лямбда» був виявлений в грудні 2020 року в Перу.

В кінці червня «лямбда» – штам коронавірусу виявили в Бразилії.

Учені описали вісім нових мутацій штаму «Лямбда». Передбачається, що штам відрізняється підвищеною трансмісивною ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що світові загрожує поширення нових і небезпечніших штамів Sars-CoV-2. Окрім цього, вони можуть виявитися складнішими для контролю.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.