У Міносвіти вирішили скасувати табелі для першокласників
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Міносвіти розробило нову модель оцінювання для перших класів
Міністерство освіти і науки розробило нову модель оцінювання у перших класах за новим Стандартом початкової школи.
Про це повідомила міністерка освіти Лілія Гриневич.
Нова модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед прогрес кожного учня та процес навчання, а не результат.
За запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.
«Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі», — пояснила Гриневич.
Вона додала, що в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».
До слова, Міністерство освіти і науки України розробило державний стандарт володіння українською мовою для іноземців.