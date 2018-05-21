У Міносвіти вирішили скасувати табелі для першокласників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лілія Гриневич

Міносвіти розробило нову модель оцінювання для перших класів

Міністерство освіти і науки розробило нову модель оцінювання у перших класах за новим Стандартом початкової школи.

Про це повідомила міністерка освіти Лілія Гриневич.

Нова модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед прогрес кожного учня та процес навчання, а не результат.

За запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.

«Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі», — пояснила Гриневич.

Вона додала, що в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».

До слова, Міністерство освіти і науки України розробило державний стандарт володіння українською мовою для іноземців.