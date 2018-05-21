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    У Міносвіти вирішили скасувати табелі для першокласників

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    Лілія Гриневич - У Міносвіти вирішили скасувати табелі для першокласників
    Лілія Гриневич

    Міносвіти розробило нову модель оцінювання для перших класів

    Міністерство освіти і науки розробило нову модель оцінювання у перших класах за новим Стандартом початкової школи.

    Про це повідомила міністерка освіти Лілія Гриневич.

    Нова модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед прогрес кожного учня та процес навчання, а не результат.

    За запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.

    «Цим ми наближаємось до того, як має виглядати оцінювання у початковій школі. Завдання такого оцінювання – розкрити потенціал кожної дитини, підтримати її і надихнути навчатися далі», — пояснила Гриневич.

    Вона додала, що в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».

    До слова, Міністерство освіти і науки України розробило державний стандарт володіння українською мовою для іноземців.

    Міністерство освіти і науки діти школа наука Лілія Гриневич
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