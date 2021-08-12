Від коронавірусу повністю щеплено понад 2,5 млн українців
В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу понад 162 тисячі осіб
Минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби Covid-19 вакцинували 162 049 людей. З початку вакцинації повністю щепили вже понад 2,58 млн осіб, загалом проведено понад 7 млн щеплень. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
«Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн щеплень від Covid-19. 162 049 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людей», – йдеться у повідомленні.
Додається, що протягом доби працювали:
- 974 мобільні бригади;
- 2 812 пунктів щеплення;
- 327 центрів вакцинації.
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 008 448 щеплень», – зазначили у МОЗ.
Також відомо, що на Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб. Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19.
Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.
Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.