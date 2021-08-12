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    Від коронавірусу повністю щеплено понад 2,5 млн українців

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    Всього щеплення однією чи двома дозами отримали 4 427 898 людей - Від коронавірусу повністю щеплено понад 2,5 млн українців
    Всього щеплення однією чи двома дозами отримали 4 427 898 людей
    Фото: glavcom.ua

    В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу понад 162 тисячі осіб

    Минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби Covid-19 вакцинували 162 049 людей. З початку вакцинації повністю щепили вже понад 2,58 млн осіб, загалом проведено понад 7 млн щеплень. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн щеплень від Covid-19. 162 049 людей вакциновано проти Covid-19 за добу 11 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людей», – йдеться у повідомленні.

    Додається, що протягом доби працювали:

    • 974 мобільні бригади;
    • 2 812 пунктів щеплення;
    • 327 центрів вакцинації.

    «Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 008 448 щеплень», – зазначили у МОЗ.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також відомо, що на Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб. Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19.

    Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.

    Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Від коронавірусу повністю щеплено понад 2,5 млн українців