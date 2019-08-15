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    Мінрегіон пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди 75% власників житла

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    Мінрегіон пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди 75% власників житла

    У діючому законі щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.

    Відповідні зміни передбачає розроблений міністерством законопроєкт.

    «Сьогодні у діючому законі 2006 року щодо реконструкції застарілого житла прописана обов’язкова згода 100% мешканців будинку. Тобто, відмова навіть одного жителя, який прописаний у квартирі такого будинку, виключає можливість проведення реконструкції. Навіть якщо вся решта жителів повністю підтримує це рішення. Це не зовсім правильно», – розповів заступник міністра Лев Парцхаладзе.

    За його словами, коефіцієнт відшкодування за старе житло становить 1,5.

    «Тобто при переїзді в новий будинок вам повинні дати квартиру на 50% більше. Це стало основною причиною того, що реновація застарілого житла в Україні так і не змогла розпочатися на практиці», – вважає посадовець.

    Розроблений міністерством законопроєкт передбачає можливість здійснення реконструкції застарілого житла різної поверховості, а не лише до п’ятьох поверхів.

    Згідно з документом, якщо власники квартир, попри згоду понад 75% мешканців, відмовляються залишати домівку, відселення відбувається в примусовому порядку за рішенням суду.

    При цьому власники квартир мають право вибору квартири в «маневреному фонді» (житловий фонд, сформований інвестором-забудовником за власні кошти та призначений для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла застарілого житлового фонду) або в стартовому будинку (будинки, побудовані в першочерговому порядку під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою переселення мешканців застарілого житлового фонду).

    ЖКГ будівництво житло будинок
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