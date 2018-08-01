Мінрегіон візьметься за оновлення старих будинків



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Чиновник застеріг: навіть якщо вдасться ухвалити проект закону протягом року, то реально він зможе запрацювати через два-три роки

Мінрегіон планує через два тижні презентувати вже напрацьований проект закону про реконструкцію застарілого житлового фонду.

Про це заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе сказав на засіданні круглого столу в Києві.

«Ми вже підготували першу редакцію законопроекту, але зараз хочемо обговорити певні проблемні питання з громадськістю. Через два тижні плануємо на всі ці проблемні питання дати відповідь, висвітлити у презентації. Потім будемо рекомендувати його на розгляд Кабінету міністрів, а після погодження урядом передаватимемо цей законопроект на розгляд Верховної Ради», - сказав Парцхаладзе.

На його переконання, це дуже важливий проект закону, що дасть змогу значно поліпшити якість життя людей, які мешкають у старих будинках, зведених після війни. Працював над розробкою документа «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів), застарілого житлового фонду» на замовлення міністерства ДП «Український державний НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя.

Водночас заступник міністра застеріг: навіть якщо вдасться ухвалити проект закону протягом року, то реально він зможе запрацювати через два-три роки.

«На мою думку, на розробку та ухвалення законопроекту піде ще рік, а щоб він набув чинності та запрацював, потрібно буде ще два-три роки», - сказав Парцхаладзе.

Заступник міністра поінформував, що, аби зрозуміти як люди ставляться до ідеї щодо необхідності реконструкції кварталів (мікрорайонів), застарілого житлового фонду, він провів у соціальних мережах невелике опитування. Участь у ньому взяли близько 250 громадян. «Люди достатньо позитивно сприймають це. На запитання про методи реконструкції - з відселення мешканців чи ні - 65% підтримали відселення, а 35% респондентів хотіли б залишатися на місці. На запитання про те, які види компенсації слід застосовувати в процесі реалізації реконструкції, 56% учасників проголосували за збільшення площі квартири, 20% - за додаткову компенсацію, а решта підтримала інші варіанти. На запитання стосовно того, хто має бути замовником реконструкції, майже 90% респондентів відповіли, що це має бути держава, тобто місцеві адміністрації», - сказав Парцхаладзе.

За його словами, 15% учасників опитування вважають, що заходи з реконструкції має фінансувати держава, 24% переконані, що гроші треба брати з місцевих бюджетів, а 53% - за змішане фінансування. «Тобто, що кошти можуть бути як державні, так і приватні», - пояснив Парцхаладзе.

У січні 2018 року заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вже заявляв про наміри Мінрегіонбуду цьогоріч остаточно доопрацювати цей документ. Він сподівається, що Рада не затягуватиме з його ухваленням.

За даними Парцхаладзе, тільки в Києві налічується близько 3,2 тисячі таких об’єктів (переважно «хрущовок» і «сталінок»), які необхідно реконструювати.