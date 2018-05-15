Мінрегіон вводить «жовті лінії» обмеження забудови

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Оновлений ДБН «Планування і забудова територій» вже затверджений і буде опублікований найближчим часом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, вводить нові лінії обмеження забудови - «жовті лінії», що визначають межі максимального розповсюдження завалів житлової, громадської та промислової забудови у разі їх руйнування та можливих надзвичайних ситуацій. Відповідні зміни містяться у новому ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

«Для посилення безпеки людей у разі надзвичайних ситуацій ми ввели нові лінії обмеження забудови - «жовті лінії». Вони необхідні для того, щоб унеможливити перекривання великих доріг та автошляхів у випадках руйнування будівель чи інших надзвичайних ситуацій. Тому, відповідно до цих змін, чим ближче до евакуаційних шляхів буде знаходитися будівля, тим нижчою за висотою вона має бути. Так, найвищі будівлі або споруди мають розташовуватися якнайдалі від основних доріг та магістралей», - йдеться в повідомленні.

Дані обмеження визначаються при розробленні документації з просторового планування лише для категорованих населених пунктів.

Нагадаємо, відповідно до цього ДБН також вводяться «блакитні лінії» для обмеження висотності забудови у населених пунктах та «зелені лінії» для обмеження забудови в зелених, ландшафтних та рекреаційних зонах.

Оновлений ДБН «Планування і забудова територій» вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.

Проект розроблений на заміну ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1- 94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.2.4-3- 95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», ДБН Б.2.4-4- 97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств», ДБН Б.1-2- 95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України», СНиП ІІ-89- 80 «Генеральные планы промышленных предприятий».