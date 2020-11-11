В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 117 військовослужбовців

У ЗСУ станом на ранок 11 листопада на Covid-19 хворіють 2258 осіб

У Збройних силах України за останню добу коронавірус виявли ще у 117 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що станом на ранок 11 листопада на Covid-19 хворіють 2258 осіб, крім того, зафіксований 20 випадок смерті від коронавірусу.

У пресслужбі також повідомили, що наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 20 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебувають 97 осіб, на ізоляції – 470 осіб.

Всього за час пандемії одужало від коронавірусу 4905 військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.