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    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 117 військовослужбовців

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    Наразі до закладів охорони здоров&rsquo;я госпіталізовані 20 осіб - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 117 військовослужбовців
    Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 20 осіб

    У ЗСУ станом на ранок 11 листопада на Covid-19 хворіють 2258 осіб

    У Збройних силах України за останню добу коронавірус виявли ще у 117 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що станом на ранок 11 листопада на Covid-19 хворіють 2258 осіб, крім того, зафіксований 20 випадок смерті від коронавірусу.

    У пресслужбі також повідомили, що наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 20 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебувають 97 осіб, на ізоляції – 470 осіб.

    Всього за час пандемії одужало від коронавірусу 4905 військовослужбовців.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

    ЗСУ військові коронавірус
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