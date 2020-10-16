В українській армії за минулу добу виявили ще 85 хворих на Covid-19



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Всього за час пандемії одужало 3126 осіб

Станом на ранок 16 жовтня у ЗСУ зареєстровано 944 хворих на коронавірус

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 85 нових випадків зараження коронавіурсом, один хворий помер. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

Зазначається, що станом на ранок 16 жовтня у ЗСУ зареєстровано 944 хворих на коронавірус.

«Всього за час пандемії одужало 3126 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 457 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби, – 54 особи», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі поінформували, що, на жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 12 летальний випадок від коронавірусу. Зокрема, 15 жовтня 2020 помер працівник ЗСУ з Львівської області, у якого 13 жовтня з’явилася задишка та сухий кашель. Цього ж дня він звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Новояворівської ЦРЛ із попереднім діагнозом «негоспітальна двобічна нижньодольова пневмонія». Позитивний результат ПЛР-тесту - від 14.10.2020.

Як повідомили в пресслужбі, попри надану медичну допомогу, ознаки дихальної недостатності у хворого наростали, 15 жовтня стан здоров’я пацієнта значно погіршився, а інтенсивна терапія, на жаль, не дала позитивного результату.

За даними пресслужби, у закладах охорони здоров’я наразі перебуває 14 працівників ЗСУ, вдома під наглядом медичної служби - 71 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.