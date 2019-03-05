Мін'юст склав антирейтинг підприємств, які заборгували працівникам зарплату



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У цьому році підприємства з великою заборгованістю продовжують гасити мільйонні борги перед своїми працівниками

Міністерство юстиції оприлюднило список найбільших боржників із виплати зарплати в Україні.

Про це на своєму сайті повідомляє прес-служба Мін'юсту.

У топ-3 увійшли: «Футбольний клуб «Металіст» (борг понад 117 млн грн), Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (74,6 млн грн) та ПрАТ «Азовзагальмаш» (25,3 млн грн).

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко, в цьому році підприємства з великою заборгованістю продовжують гасити мільйонні борги перед своїми працівниками.

Наприклад, ПАТ «Запоріжжяобленерго» погасило заборгованість у 9,8 млн грн (минулого року — 4,5 млн грн). «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» — 2,7 млн грн (19,5 млн грн). ПрАТ «Рівнеазот» — 5,7 млн грн (29,7 млн грн).

«Завдяки цьому десятки тисяч працівників нарешті отримали зароблені ними кошти», — повідомила заступник міністра.

Всього з початку року більш як 13 тисяч українців отримали чесно відпрацьовану заробітну плату, яку незаконно затримували працедавці.

Таким чином, лише за два місяці поточного року із недобросовісних роботодавців стягнуто четверту частину минулорічної заборгованості по зарплатам.

«Понад 460 млн грн стягнуто з недобросовісних роботодавців у 2018 році, а за перші два місяці 2019 року стягнуто вже 95 млн грн. Це на 30 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року», — зауважила Глущенко.

Глущенко додала, що міністерство приділяє велику увагу захисту соціально незахищених верств населення, адже часто зарплатня — це єдине джерело доходу для людини.

Нагадаємо, що навесні минулого року Міністерство юстиції створило антирейтинг підприємств-роботодавців. Відповідно до нього із 1 квітня 2018 року почали стягувати заборгованості заробітної плати на користь працівників.