Мін'юст підтвердив: Зеленський, призначивши Богдана, грубо порушив закон



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Голова Адміністрації президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У Міністерстві наголосили, що заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється як на осіб, які залишили свої посади до набрання чинності законом про люстрацію і не були не внесені в реєстр, так само, як і щодо людей, внесених у реєстр люстрованих осіб

Президент України Володимир Зеленський, призначивши головою Адміністрації президента Андрія Богдана, порушив закон про люстрацію. Про це йдеться в коментарі заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергія Петухова у Facebook.

У зв'язку із жвавим обговоренням процедури люстрації Петухов роз'яснив наступне:

1. Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у ч. 5 ст. 2 Закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація).

2. Статус цієї посади за Законом «Про державну службу» не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді та прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження.

3. Якщо хтось вважає люстраційний закон не справедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження прийнятого закону.

4. Обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладений на керівника відповідного органу. Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання Закону. Ми готові це зробити і в цьому випадку.

5. У реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Законом, не внесені в реєстр. Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб які внесені в реєстр люстрованих осіб.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Як писав «Главком», в 2007 році Богдан балотувався до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» під непрохідним номером наприкінці першої сотні. Наприкінці того ж року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Богдана своїм заступником, відповідальним за боротьбу з корупцією. Після зміни президента в березні 2010-го Богдан пішов з Мін’юсту, але лишився в структурі уряду – був призначений заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. В 2013 році тодішній прем’єр Микола Азаров перепризначив його уповноваженим. Враховуючи, що саме за президентства Януковича корупція досягла найбільших висот, справлявся зі своєю роботою Богдан не надто ефективно. Втім сам він розповідає, що в ті часи зміг ліквідувати схему виводу в офшори коштів, сплачених за користування державними реєстрами, за якою нібито стояв нинішній нардеп Юрій Дерев’янко. Саме період у Кабміні Азарова Богдану закидають, коли кажуть, що він потрапляє під закон про люстрацію.