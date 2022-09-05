Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС
Місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС 1 вересня
фото з відкритих джерел

Висновки місії МАГАТЕ мають бути представлені 6 вересня

Президент Володимир Зеленський заявив, що місія МАГАТЕ підготує висновки щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції вже завтра, 6 вересня. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

«Завтра мають бути представлені висновки місії МАГАТЕ (після візиту на Запорізьку АЕС – ред.). Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними», – підкреслив президент.

Він нагадав, що сьогодні, 5 вересня, через черговий обстріл росіян знову була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України.

«Це вже вдруге через російську провокацію ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю цей факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу все одно, що скаже МАГАТЕ. Її не хвилює, що вирішить міжнародне співтовариство. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилася найгіршою», – зазначив Зеленський.

За його словами, таку ситуацію можна виправити тільки санкціями і визнанням Росії державою-терористом на всіх рівнях.

Голова держави нагадав, що поки Україна контролювала станцію там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Але, як тільки прийшла Росія, відразу став можливим жахливий сценарій.

«На це необхідна міжнародна реакція – від ООН до кожної простої нормальної держави», – додав президент.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Читайте також:

Теги: Запорізька АЕС Володимир Зеленський Україна росія президент обстріл МАГАТЕ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звернувся до українців
ЗАЕС знову опинилася за крок від катастрофи: звернення Зеленського
Сьогодні, 22:14
Росія захопила Запорізьку АЕС і намагається здійснювати ядерний та політичний шантаж
Рада придумала, що робити з працівниками ЗАЕС, які перейдуть на бік росіян
Сьогодні, 19:48
Синоптики змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС
Можлива аварія на ЗАЕС: науковці з'ясували, куди піде радіація
Сьогодні, 21:59

Політика

Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС
Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС
ЗАЕС знову опинилася за крок від катастрофи: звернення Зеленського
ЗАЕС знову опинилася за крок від катастрофи: звернення Зеленського
Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ
Зеленський розповів про множинні контрнаступи ЗСУ
Автори законопроєкту «Про медіа» проігнорували думку журналістів – Томіленко
Автори законопроєкту «Про медіа» проігнорували думку журналістів – Томіленко
Ратифікація Римського статуту: ЄС звернувся до української влади
Ратифікація Римського статуту: ЄС звернувся до української влади
Зеленський провів підсумкову розмову з Джонсоном
Зеленський провів підсумкову розмову з Джонсоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
182K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
163K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
153K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
47K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
42K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва

Новини

П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Сьогодні, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Сьогодні, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Сьогодні, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Сьогодні, 18:25
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту