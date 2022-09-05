Зеленський анонсував висновки місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС

Висновки місії МАГАТЕ мають бути представлені 6 вересня

Президент Володимир Зеленський заявив, що місія МАГАТЕ підготує висновки щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції вже завтра, 6 вересня. Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 вересня.

«Завтра мають бути представлені висновки місії МАГАТЕ (після візиту на Запорізьку АЕС – ред.). Сподіваюся, що вони будуть об'єктивними», – підкреслив президент.

Він нагадав, що сьогодні, 5 вересня, через черговий обстріл росіян знову була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України.

«Це вже вдруге через російську провокацію ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю цей факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу все одно, що скаже МАГАТЕ. Її не хвилює, що вирішить міжнародне співтовариство. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилася найгіршою», – зазначив Зеленський.

За його словами, таку ситуацію можна виправити тільки санкціями і визнанням Росії державою-терористом на всіх рівнях.

Голова держави нагадав, що поки Україна контролювала станцію там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Але, як тільки прийшла Росія, відразу став можливим жахливий сценарій.

«На це необхідна міжнародна реакція – від ООН до кожної простої нормальної держави», – додав президент.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».