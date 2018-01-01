Місія ОБСЄ через мінометний обстріл залишила передову позицію в Попасній

Співробітники місії у складі шести спостерігачів, фельдшера і перекладача перемістилися до укриття після пострілів

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про мінометний обстріл неподалік від передової патрульної бази місії у Попасній Луганської області. Про це йдеться в оперативному звіті ОБСЄ, оприлюдненому в суботу ввечері. «Увечері 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці н. п. Попасна



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Місія ОБСЄ

Співробітники місії у складі шести спостерігачів, фельдшера і перекладача перемістилися до укриття після пострілів

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про мінометний обстріл неподалік від передової патрульної бази місії у Попасній Луганської області.

Про це йдеться в оперативному звіті ОБСЄ, оприлюдненому в суботу ввечері.

«Увечері 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), спостерігачі чули тривалі порушення режиму припинення вогню, з яких більшість зафіксовано на відстані 3–4 км на південний схід», - йдеться у звіті.

Близько 21:14 команда місії чула 10 вибухів, оцінених як постріли зі 120-мм міномета приблизно за 500 м на північ.

Співробітники місії у складі шести спостерігачів, фельдшера і перекладача негайно перемістилися до укриття, облаштованого в підвальному приміщенні бази, і залишалися там упродовж близько 15 хвилин.

У суботу, 24 лютого, о 07:00, команда місії залишила передову патрульну базу та благополучно повернулася до патрульного центру СММ у Сєвєродонецьку на підконтрольну урядові територію.

У звіті зазначається, що команда місії повернулася на передову патрульну базу в Попасній 22 лютого цього року після того, як 19 грудня 2017 року її було тимчасово передислоковано через вибухи, зокрема вихідний вогонь, зафіксовані поблизу бази 13 та 18 грудня.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиків у п'ятницю частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.

Напередодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння у бойовиків, зокрема танків та гаубиць.

Раніше в ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного.