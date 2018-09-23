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    Місія ОБСЄ: за два тижні кількість обстрілів на Донбасі збільшилась на 30%

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    Місія ОБСЄ на Донбасі - Місія ОБСЄ: за два тижні кількість обстрілів на Донбасі збільшилась на 30%
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Збільшення кількості порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року

    Місія Спостережної моніторингової місї ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.

    Про це повідомляється у звіті місії ОБСЄ.

    Зазначається, що у період з 3 по 16 вересня місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на понад 30%.

    «Збільшення кількості таких порушень спостерігалося попри підтвердження відданості припиненню вогню з нагоди початку нового навчального року, яке набуло чинності 29 серпня о 00:01», - зазначили в ОБСЄ.

    Крім того, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував у непідконтрольному Україні районі Донецької області неподалік від кордону з Росією, де відсутні пункти пропуску на кордоні, колону з 10 вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками.

    «За допомогою БПЛА СММ дальнього радіуса дії подібні переміщення у цьому ж районі було зафіксовано 8 серпня», - нагадали в ОБСЄ.

    За повідомленням спостерігачів, також на Донбасі зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням погоджених ліній відведення.

    «93 одиниці (озброєння - ред.) - протягом двотижневого періоду, з яких 56 у непідконтрольних урядові районах», - заявили у місії.

    Нагадаємо, з 29 серпня - 17 вересня за час «шкільного перемир'я» зафіксовано близько 500 обстрілів з боку бойовиків.

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