Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 85 вибухів на Донбасі



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Спостерігачі ОБСЄ

У Донецькій області ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у Луганській - збільшення

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 85 вибухів в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 19 серпня до 19:30 20 серпня, опублікованому на сайті ОБСЄ у вівторок, 21 серпня.

У Донецькій області ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, в тому числі, 60 вибухів проти 80 відповідно).

Зокрема, в Донецькій області порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська і Харчовика.

У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, зокрема, 25 вибухів проти двох відповідно).

Нагадаємо, минулого тижня озброєний бойовик заборонив проїзд представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Миколаївці, що поблизу Маріуполя.