Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 370 вибухів у зоні АТО

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня. Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня. У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед



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У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня.

Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня.

У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів.

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 600 вибухів).

У супроводі офіцерів Російської Федерації при Загальному центрі з контролю і координації (ОЦКК) команда Місії зафіксувала місця вогневого ураження в житлових районах підконтрольного «ДНР» м. Докучаєвськ.