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    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 370 вибухів у зоні АТО

    У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню
    Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня. Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня. У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед
    • Сьогодні, 07:29
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    У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

    Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня.

    Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня.

    У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів.

    У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 600 вибухів).

    У супроводі офіцерів Російської Федерації при Загальному центрі з контролю і координації (ОЦКК) команда Місії зафіксувала місця вогневого ураження в житлових районах підконтрольного «ДНР» м. Докучаєвськ.

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