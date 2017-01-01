Місія ОБСЄ за добу зафіксувала майже 370 вибухів у зоні АТО
- Сьогодні, 07:29
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У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню
Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня.
Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня.
У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів.
У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 600 вибухів).
У супроводі офіцерів Російської Федерації при Загальному центрі з контролю і координації (ОЦКК) команда Місії зафіксувала місця вогневого ураження в житлових районах підконтрольного «ДНР» м. Докучаєвськ.