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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 61 вибух на Донбасі

    У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню
    Спостережна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому ввечері 27 грудня. «У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою
    • Сьогодні, 04:48
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    Спостерігач ОБСЄ
    Спостерігач ОБСЄ

    У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

    Спостережна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.

    Про це йдеться у звіті місії, опублікованому ввечері 27 грудня.

    «У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши приблизно 60 вибухів супроти 14)», - зазначили в ОБСЄ.

    «У Луганській області місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що й за попередню добу (один вибух)»,- йдеться у звіті.

    Також спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини, зенітні установки й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили три бойові машини піхоти (БМП-1) і дві броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2 та БРМ-1К) у м. Попасна (69 км на захід від Луганська).

    «22 грудня СММ зафіксувала дві зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) на східній околиці Маріуполя, а також три БМП-2, броньовану санітарну машину (МТ-ЛБ С) та траншеї неподалік від с. Гранітне», - додали в місії ОБСЄ.

    Нагадаємо, 26 грудня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український військовослужбовець, п’ятеро - було поранено.

    Загалом російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети.

    У вівторок на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

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