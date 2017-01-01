Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 61 вибух на Донбасі

У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому ввечері 27 грудня. «У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою



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Спостерігач ОБСЄ

У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому ввечері 27 грудня.

«У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши приблизно 60 вибухів супроти 14)», - зазначили в ОБСЄ.

«У Луганській області місія зафіксувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що й за попередню добу (один вибух)»,- йдеться у звіті.

Також спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини, зенітні установки й інші ознаки військової присутності в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили три бойові машини піхоти (БМП-1) і дві броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2 та БРМ-1К) у м. Попасна (69 км на захід від Луганська).

«22 грудня СММ зафіксувала дві зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм) на східній околиці Маріуполя, а також три БМП-2, броньовану санітарну машину (МТ-ЛБ С) та траншеї неподалік від с. Гранітне», - додали в місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 грудня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український військовослужбовець, п’ятеро - було поранено.

Загалом російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети.

У вівторок на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

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