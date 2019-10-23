Місія ОБСЄ зафіксувала 20 невідведених «Градів» бойовиків на Донбасі



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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували російські «Гради»

ОБСЄ зафіксувала озброєння бойовиків без порушення ліній відведення, але за межами визначених місць зберігання.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 20 реактивних систем залпового вогню «Град» бойовиків на Донбасі, які повинні бути відведеними від лінії зіткнення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил з посиланням на інформацію моніторингової місії ОБСЄ.

Так, 19 жовтня безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 21 систему «Град» біля населеного пункту Краснолуцький на Луганщині, а поблизу населеного пункту Тернове на Донеччині — 2 самохідних гаубиці 2С1 «Гвоздика».

Також ОБСЄ зафіксувала озброєння бойовиків без порушення ліній відведення, але за межами визначених місць зберігання.

«Біля Круглика виявлено 26 танків (невстановленого типу), біля населеного пункту Мирне — 8 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», 18 танків (невстановленого типу), 9 буксируваних гаубиць Д-30 «Лягушка» та 5 протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра». Біля населеного пункту Хрустальний виявлено 10 одиниць 152-мм гаубиць «Мста-Б»» та 8 одиниць буксируваних гармат калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б». Окрім того у районі населеного пункту Тернове виявлено 8 танків Т-72», — йдеться у повідомленні.