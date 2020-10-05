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    У світі

    Грузія запропонувала провести мирні переговори щодо Нагірного Карабаху

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    <p>Саломе Зурабішвілі заявила, що&nbsp;Грузія готова провести переговори Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання кризи в Карабасі</p> - Грузія запропонувала провести мирні переговори щодо Нагірного Карабаху

    Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія готова провести переговори Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання кризи в Карабасі

    Президентка Грузії підкреслила, що дотримується нейтралітету у Карабаському конфлікті

    Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що готова провести в країні переговори Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання кризи в Нагірному Карабасі.

    Про це повідомляє канал «Руставі 2».

    Зурабішвілі підкреслила, що Грузія дотримується нейтралітету та повідомила, що має намір провести в найближчому майбутньому переговори з керівництвом Вірменії та Азербайджану.

    «По обидва боки намічаються передумови до готовності задіяння Мінської групи ОБСЄ. Я думаю, що ми маємо сприяти проведенню засідання, хоча б в Грузії. Ми зробимо все і готові до всього, що є прийнятним для них», – повідомила Зурабішвілі.

    Раніше президент Азербайджану назвав умову припинення вогню у Нагірному Карабасі.

    Напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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