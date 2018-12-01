  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місія ОБСЄ зафіксувала поблизу Луганського російські танки

    • Розсилка
    Місія ОБСЄ зафіксувала поблизу Луганського російські танки

    Танки зафіксовані в районі населеного пункту Новоселівка

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська.

    Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил у Facebook.

    За даними української сторони СЦКК противник продовжує накопичувати зброю та бойову техніку, зокрема й танки, в місцях заборонених мінськими домовленостями.

    «За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 30 листопада 2018, моніторинг відведення озброєння, передбачений комплексом заходів і доповненням до нього, а також меморандумом, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що безпілотник місії ОБСЄ зафіксував неподалік від населеного пункту Новоселівка, який розташований на захід від Луганська, 5 танків.

    «Ймовірно T-72», - додали у відомстві.

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військова техніка СЦКК безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ