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    Думки вголос

    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного

    Якщо не помічати війну, яка прийшла в твою країну, то можна дочекатися війну, яка прийде в твій будинок

    Мовою оригіналу

    Война в Киеве не чувствуется. Далеко она и лишь новости по тв да солдаты на улицах слегка напоминают о том, что война никуда не делась. К сожалению сюжеты на тв появляются все реже и актуализация войны для многих наших граждан далеко не на первом месте. Но война никуда не делась.

    Луганская область, Попаснянский район, Золотое-3. Вообще возникает ощущение, что с фантазией у местных жителей было не очень, когда они выбирали название для своих поселков. Стоящие один за одним поселки Золотое-1, Золотое- 2, Золотое-3, которое стоит на краю линии столкновения, а Золотое-5 уже под контролем сепаров и россиян, наводят на подобные размышления.

    Я покажу вам вскользь, как выглядит Золотое-3. Грустно оно выглядит. Впечатление от этого населённого пункта угнетающее. А еще все поля засеяны огромным количеством мин и неразорвавшихся снарядов.

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    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного
    Війна нікуди не зникла - вона може прийти в дім до кожного

    Проезд через «зеленку» простреливается снайперами и артой. И среди всего этого ужаса бегают дети. Дети, которые привыкли к войне. В общем война никуда не делась. И она может прийти и в наш дом. Потому, что российские войска на границе с Украиной все еще никуда не отведены. Просто помните о том, что если не замечать войну, которая пришла в твою страну, то можно дождаться войну, которая придёт в твой дом.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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