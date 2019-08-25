Міст, що обвалився у Харкові, обстежує комісія



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На даний момент рух на 2-кілометровій ділянці кільцевої дороги перекрито

На даний момент організовано об’їзд пошкодженого моста через Баварію та Пісочин.

Ремонтні роботи на харківському мосту, що обвалився, обіцяють почати невідкладно. Міст вже обстежує комісія. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації.

«У даний момент стан конструкції, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг України, обстежує комісія САД у Харківській області. Рух автомобілів на ділянці перекрито»,- повідомили в ОДА.

За інформацією заступника начальника з розвитку доріг САД у Харківській області Сергія Пляки, на даний момент організовано об’їзд пошкодженого моста через Баварію та Пісочин.

«Пошкоджено третій проліт моста на під’їзді до аеропорту «Харків» з боку Довжанського, площа ділянки — 12 на 9 метрів. У результаті події ніхто не постраждав. Залізничні колії залишилися вільними. Повідомлення про дану ситуацію надійшло до ДСНС о 9:05 ранку. Попередня версія причин події — проїзд великовантажного транспорту», — повідомив Сергій Пляка.

На даний момент рух на 2-кілометровій ділянці кільцевої дороги перекрито. На місці працює комісія, яка встановлює причини події та визначить обсяг необхідних відновлювальних робіт. За інформацією САД у Харківській області, відновлювати міст почнуть невідкладно — як тільки комісія завершить свою роботу.

Джерело: УНН