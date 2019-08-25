Міст, що обвалився у Харкові, обстежує комісія
На даний момент організовано об’їзд пошкодженого моста через Баварію та Пісочин.
Ремонтні роботи на харківському мосту, що обвалився, обіцяють почати невідкладно. Міст вже обстежує комісія. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації.
«У даний момент стан конструкції, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг України, обстежує комісія САД у Харківській області. Рух автомобілів на ділянці перекрито»,- повідомили в ОДА.
За інформацією заступника начальника з розвитку доріг САД у Харківській області Сергія Пляки, на даний момент організовано об’їзд пошкодженого моста через Баварію та Пісочин.
«Пошкоджено третій проліт моста на під’їзді до аеропорту «Харків» з боку Довжанського, площа ділянки — 12 на 9 метрів. У результаті події ніхто не постраждав. Залізничні колії залишилися вільними. Повідомлення про дану ситуацію надійшло до ДСНС о 9:05 ранку. Попередня версія причин події — проїзд великовантажного транспорту», — повідомив Сергій Пляка.
На даний момент рух на 2-кілометровій ділянці кільцевої дороги перекрито. На місці працює комісія, яка встановлює причини події та визначить обсяг необхідних відновлювальних робіт. За інформацією САД у Харківській області, відновлювати міст почнуть невідкладно — як тільки комісія завершить свою роботу.
Джерело: УНН