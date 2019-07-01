Місто у Мексиці посеред літа несподівано засипало снігом (фото, відео)



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Внаслідок негоди пошкоджено близько 200 будинків і велика кількість авто Фото: AFP

Снігова негода накрила місто Гвадалахара вночі, коли температура різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія

Шість приміських районів мексиканського міста Гвадалахара несподівано засипало товстим сніжно-крижаним шаром.

У деяких місцях товщина цього покриву сягала півтора метра. Усе попри майже 30 градусів спеки вдень, пише ВВС.

Місцева влада також повідомила про повалені дерева й повені. Про постраждалих інформації немає.

Снігова негода накрила місто вночі між 01:50 та 02:10 за місцевим часом, коли температура в місті різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія.

Внаслідок негоди пошкоджено близько 200 будинків і велика кількість авто.

Губернатор штату назвав те, що сталося неймовірним. «А потім ми ще запитуємо, чи дійсно відбуваються глобальні зміни клімату. Такого природного явища ми ще не бачили», - сказав він.

Гвадалахара - місто з п'ятимільйонним населенням, розташоване на північ від столиці країни - Мехіко.