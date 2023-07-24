Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня

Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25-30°

Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій території країни

24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. На півдні та заході температура повітря сягатиме +30+31 градусів. Про це повідомив Укргідрометцентр..

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Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій території країни та відсутність опадів на більшості території країни. Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі українських регіонів очікується в межах +12-17°, в південній частині країни стовпчики термометра підіймуться до 17-22°. Однак, у західних регіонах, зокрема на Закарпатті та півдні країни, може бути особливо тепло – до 32° тепла.

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Прогноз погоди на 24 липня у Київській області обіцяє мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +24-29°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень – +27-29°.