Головна Новини
search button user button menu button

Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25-30°
фото з відкритих джерел

Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій території країни

24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. На півдні та заході температура повітря сягатиме +30+31 градусів. Про це повідомив Укргідрометцентр..

Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій території країни та відсутність опадів на більшості території країни. Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі українських регіонів очікується в межах +12-17°, в південній частині країни стовпчики термометра підіймуться до 17-22°. Однак, у західних регіонах, зокрема на Закарпатті та півдні країни, може бути особливо тепло – до 32° тепла. 

Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня фото 1

Прогноз погоди на 24 липня у Київській області обіцяє мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +24-29°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень – +27-29°.

Читайте також: 24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Що тепер скаже Онуфрій?
91K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
55K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
16K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
15K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
8715
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

Новини

ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Вчора, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту