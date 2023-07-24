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24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня віряни вшановують пам'ять княгині Ольги
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується сваритися з рідними, адже буде дуже важко помиритися

 24 липня відзначається День фінансового працівника в Україні, Міжнародний день турботи про себе та День народження розчинної кави. Віряни вшановують пам'ять княгині Ольги. 

День фінансового працівника в Україні

24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

24 липня в Україні відзначається День фінансового працівника в Україні. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни.

Уряд України схвалив проєкт Указу президента про встановлення в Україні професійного свята – Дня працівників фінансової сфери, яке щорічно відзначатимуть 24 липня. Це рішення було прийняте 15 лютого 2021 року.

Фінансові працівники відіграють важливу роль в економіці країни. Вони забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують виконання бюджету.

Міжнародний день турботи про себе

24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Здоров’я вважається найціннішим скарбом кожної людини, тому лікування серйозних хвороб є справою офіційної медицини. Однак існують незначні проблеми, які цілком можливо подолати за допомогою безрецептурних ліків, медичних приладів, харчових добавок чи фізичних вправ. Таку здатність людей самостійно підтримувати належний стан здоров’я, запобігати хворобам, покращувати самопочуття ВООЗ визначає як турботу про себе. Для того, аби  якомога більше людей дізналися про переваги, які надає правильна та відповідальна турбота про себе, існує особливе свято — Міжнародний день турботи про себе, який відзначається щороку 24 липня.

День народження розчинної кави

24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно 24 липня світ відзначає День народження розчинної кави, бо саме цього дня у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво цього напою.

Американський хімік, на ім'я Джордж Луїс Вашингтон у 1909 році створив технологію виготовлення розчинної кави та відкрив власне підприємство. Розчинна кава отримала велику популярність завдяки військовим, адже спосіб приготування такого напою є дуже простим та швидким.

Пізніше задум Вашингтона продовжила компанія Nestle, а конкретно хімік Макс Моргенталер. Він довершив смак розчинної кави та винайшов методику отримання гранул.

Яке сьогодні релігійне свято

24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

24 липня, згідно з церковним календарем, вшановується пам'ять княгині Ольги. Вона народилася у язичницькій сім'ї простих селян, але її доля змінилася, коли її примітив майбутній князь Київський Ігор, закохавшись в неї і вирішив одружитися.

До християнської релігії Ігор ставився лояльно, тому за його царювання вона досить сильно поширилася територією Київської Русі. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. 955 року вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян та навіть робила спроби вплинути на свого сина, Святослава, який залишався переконаним язичником.

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Що не можна робити в цей день

  • Не варто прати білизну – будуть хворіти руки.
  • Не можна сваритися з рідними – буде дуже важко помиритися.
  • Не плануйте весілля – шлюб буде недовгим.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: гримить грім – риба буде добре ловитися;
  • День сонячний – хліб добре вродить;
  • Грім глухий, значить негода буде тривалою;
  • Вранці багато роси – погано вродять огірки та помідори.

Пам’ятні події 24 липня

  • 1015 рік – у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного із перших руських святих;
  • 1198 рік – німецькі хрестоносці розбивають лівів-язичників у битві при Ризькій горі;
  • 1534 рік – французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія;
  • 1623 рік – похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;
  • 1791 рік – члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями;
  • 1911 рік – американський археолог Хайрам Бінґем відкриває в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу;
  • 1918 рік – гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;
  • 1923 рік – під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;
  • 1950 рік – перший запуск із мису Канаверал ракети – німецької Фау-2;
  • 1981 рік – в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;
  • 1991 рік – урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Теги: хрещення традиції свято липень

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