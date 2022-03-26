Місяць війни. Що сьогодні відбувається у Бучі: свідчення очевидця

Передмістя столиці в окупації: 20 днів без світла і газу та «приваблива» евакуація до Білорусії

На 31-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією, місто-герой України Буча, що під Києвом, залишається під контролем окупанта. Про це «Главкому» розповів місцевий мешканець.

«Особливо вчора (25 березня – «Главком») у бік Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля сильно гатила важка артилерія, САУ, «гради». Там же утворилася колосальна пожежа. Що стосується Бучі, то тут дещо спокійніше, чутно вибухи на околицях. При цьому містом постійно пересуваються колони окупантів у бік «варшавки» (автотраси – «Главком») – Ворзеля і Бородянки. Ворог не затримується на одному місці. Все через те, що місцеві мешканці намагаються їх фіксувати на телефони. Тому-то й маємо часті «шмони» від росіян: коли вони бачать на вулиці цивільних, одразу по них стріляють. Щоб не фотографували. Вони вважають, що всі містяни працюють на українську армію», – наголосив співрозмовник.

За словами джерела «Главкома», у місті вже 20 днів відсутнє світло і газ. Їжу ті, хто досі не евакуювався, готують на вогнищі. Споживають продукти, які залишилися від знайомих та сусідів, котрі евакуювалися.

«Усе дуже примітивно: макарони, каша. Плюс виручає домашня консервація. До речі, хліба давно не їли. Коли ще було борошно, готували на вогнищі млинці. Створили маленьку комуну: люди один одному допомагають», – зазначив він.

Люди на вогнищах готують їжу, в основному, споживають макарони та кашу. Виручає домашня консервація

Мешканець Бучі зауважив, що російські солдати створюють у місті такі умови (не допускають гуманітарних вантажів), щоб люди покидали місто. Водночас, за орієнтовними підрахунками нашого співбесідника, у Бучі залишилися здебільшого мешканці приватного сектора.

«Сьогодні з боку окупантів були спроби організувати вивезення мешканців до Білорусі. У них є контрольований коридор – через селище Іванків. Для росіян головною є «картинка» – продемонструвати, що вони займаються гуманітарними питаннями. Водночас містяни дані про евакуацію черпають з місцевих чатів, де публікується офіційна інформація від української влади, зокрема, евакуаційні коридори, про які щоденно говорить віцепрем’єр Ірина Верещук», – запевнив співрозмовник «Главкома».

Наостанок мешканець Бучі констатує: за місяць війни «місто вимерло, не чути дитячого сміху, відчуття, як у фільмі «Сталкер», абсолютна тривога у всіх. Всі живуть у страшному передчутті – «прилетить чи не прилетить».