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    Екстрене засідання Радбезу ООН щодо України: трансляція

    Радбез ООН збереться з приводу ситуації в Україні - Екстрене засідання Радбезу ООН щодо України: трансляція
    Радбез ООН збереться з приводу ситуації в Україні

    Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом

    Рада безпеки ООН проведе сьогодні, 24 лютого, термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Засідання було ініційоване українською стороною. Про це повідомляє представництво Норвегії при ООН.

    Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом.

    Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після того, як ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР» попросили Росію про військову допомогу. А напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном, зокрема на українському Донбасі.

    До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

    Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

    Теги: ООН Путін президент
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    Екстрене засідання Радбезу ООН щодо України: трансляція