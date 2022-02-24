Екстрене засідання Радбезу ООН щодо України: трансляція

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом

Рада безпеки ООН проведе сьогодні, 24 лютого, термінове засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Засідання було ініційоване українською стороною. Про це повідомляє представництво Норвегії при ООН.

Засідання Радбезу ООН розпочнеться о 4:30 ранку за київським часом.

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після того, як ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР» попросили Росію про військову допомогу. А напередодні президент РФ Володимир Путін отримав офіційний дозвіл на застосування російських військ за кордоном, зокрема на українському Донбасі.

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.