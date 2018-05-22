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    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова

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    Мітинг на Банковій. Кінематографісти вимагають Порошенка відреагувати на голодування Сенцова - Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    фото: Главком
    Мітинг на Банковій. Кінематографісти вимагають Порошенка відреагувати на голодування Сенцова

    Всі ці дев’ять днів українська влада ніяк не реагувала на голодування режисера – Каплан

    Сьогодні, 22 травня, біля будівлі Адміністрації президента зібралося близько 100 кінематографістів, які прийшли підтримати ув’язненого у російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    За словами протестувальників, сьогодні триває дев’ятий день голодування режисера, яке він розпочав з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів  у російських тюрмах.

    «Всі ці дев’ять днів українська влада ніяк не реагувала на голодування Сенцова», - говорить сестра режисера Наталя Каплан.

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    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова
    Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова

    Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

    Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

    Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

    Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

    На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

    Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.

     

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