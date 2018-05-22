Українські кінематографісти вимагають від Порошенка відреагувати на голодування Сенцова

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фото: Главком Мітинг на Банковій. Кінематографісти вимагають Порошенка відреагувати на голодування Сенцова

Всі ці дев’ять днів українська влада ніяк не реагувала на голодування режисера – Каплан

Сьогодні, 22 травня, біля будівлі Адміністрації президента зібралося близько 100 кінематографістів, які прийшли підтримати ув’язненого у російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами протестувальників, сьогодні триває дев’ятий день голодування режисера, яке він розпочав з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів у російських тюрмах.

«Всі ці дев’ять днів українська влада ніяк не реагувала на голодування Сенцова», - говорить сестра режисера Наталя Каплан.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.