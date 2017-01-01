Польська режисерка: Сенцов став для нас взірцем

Агнєшка Голланд повідомила, що режисери з європейської та польської кіноакадемій намагаються щось робити для Сенцова

Український режисер Олег Сенцов став для польських і європейських колег взірцем непохитної відваги та людяності. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповіла польський кінорежисер Агнєшка Голланд, яка на всіх міжнародних кіноподіях намагається привернути увагу міжнародної спільноти до долі незаконно ув'язненого в Росії українського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агнєшка Голланд повідомила, що режисери з європейської та польської кіноакадемій намагаються щось робити для Сенцова

Український режисер Олег Сенцов став для польських і європейських колег взірцем непохитної відваги та людяності. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповіла польський кінорежисер Агнєшка Голланд, яка на всіх міжнародних кіноподіях намагається привернути увагу міжнародної спільноти до долі незаконно ув'язненого в Росії українського режисера.

«Для мене це, насамперед, солідарність із колегою-режисером, це солідарність із відважною людиною, яку тоталітарна влада незаконно утримує у в'язниці. Це – людська солідарність. Олег своєю поведінкою, тим, як він несе цей хрест, своєю манерою виступів, коли ще йому давали говорити на судовому процесі, показав свою непохитну відвагу і людяність. У якомусь сенсі він для нас став взірцем», - підкреслила Голланд.

За її словами, режисери, особливо з європейської та польської кіноакадемій, намагаються щось робити для Сенцова, звертаються до російської влади стосовно його визволення, та наразі безрезультатно.

«Але мені здається, що він уже зараз набагато більше зробив для нас, для нашого морального сприйняття світу», - наголосила Голланд.

Як відомо, російський суд у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів в окупованому Криму. Український режисер не визнав своєї провини. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.

У жовтні Сенцова етапували у виправну колонію суворого режиму №8 у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Після етапу до колонії «Білий ведмідь» Сенцова посадили до ШІЗО.

Як повідомлялося, фільм про Сенцова отримав нагороду на кінофестивалі в Будапешті.