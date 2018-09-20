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    Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій

    • Розсилка
    Акція біля Адміністрації президента проходить мирно і без сутичок - Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій
    Фото: Інформатор
    Акція біля Адміністрації президента проходить мирно і без сутичок

    Силовики перекрили вхід до АП і не пускають нікого на вулицю Банкову

    У четвер, 20 вересня, в центрі Києва представники «Національного корпусу» проводять мітинг, в ході якого вимагають прийняти законопроект №3433 про захист прав іноземних добровольців. Після «штурму» Верховної Ради частина мітингувальників попрямували до Адміністрації президента.

    Мітингувальники дісталися до АП близько 13:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Силовики перекрили вхід до АП і не пускають нікого на вулицю Банкову. Іноземні добровольці, які брали участь в АТО, прикували себе наручниками до металевої огорожі. Вони вимагають надати їм легальний статус перебування в Україні і українське громадянство.

    Один з мітингувальників, Денис, сказав, що вони збираються стояти під АП доти, поки до них не вийде представник правоохоронців. Акція проходить мирно і без сутичок.

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    Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій
    Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій
    Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій
    Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій
    Фото: Інформатор

    До мітингувальників вийшов представник АП і записав вимоги активістів. У той же час вони продовжують викрикувати гасла «Обіцяв - виконуй!», маючи на увазі законопроект №3433.

    Нагадаємо, «Національний Корпус» анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. Вони вимагають від Верховної Ради прийняти законопроект №3433. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів російсько-української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

    Як повідомляв «Главком», активісти, намагаючись потрапити до будівлі парламенту, почали проривати поліцейський кордон. У результаті між правоохоронцями та мітингувальниками виникла штовханина. Крім цього, учасники акції кинули петарду. Ніхто не постраждав. Під час забезпечення правопорядку співробітник поліції, зачепившись за металеве огородження, отримав травму ноги. 

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