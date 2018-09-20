Мітингувальники прикували себе наручниками до огорожі на Банковій



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Фото: Інформатор Акція біля Адміністрації президента проходить мирно і без сутичок

Силовики перекрили вхід до АП і не пускають нікого на вулицю Банкову

У четвер, 20 вересня, в центрі Києва представники «Національного корпусу» проводять мітинг, в ході якого вимагають прийняти законопроект №3433 про захист прав іноземних добровольців. Після «штурму» Верховної Ради частина мітингувальників попрямували до Адміністрації президента.

Мітингувальники дісталися до АП близько 13:30. Про це повідомляє Інформатор.

Силовики перекрили вхід до АП і не пускають нікого на вулицю Банкову. Іноземні добровольці, які брали участь в АТО, прикували себе наручниками до металевої огорожі. Вони вимагають надати їм легальний статус перебування в Україні і українське громадянство.

Один з мітингувальників, Денис, сказав, що вони збираються стояти під АП доти, поки до них не вийде представник правоохоронців. Акція проходить мирно і без сутичок.

До мітингувальників вийшов представник АП і записав вимоги активістів. У той же час вони продовжують викрикувати гасла «Обіцяв - виконуй!», маючи на увазі законопроект №3433.

Нагадаємо, «Національний Корпус» анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. Вони вимагають від Верховної Ради прийняти законопроект №3433. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів російсько-української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

Як повідомляв «Главком», активісти, намагаючись потрапити до будівлі парламенту, почали проривати поліцейський кордон. У результаті між правоохоронцями та мітингувальниками виникла штовханина. Крім цього, учасники акції кинули петарду. Ніхто не постраждав. Під час забезпечення правопорядку співробітник поліції, зачепившись за металеве огородження, отримав травму ноги.