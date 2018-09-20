Під Радою сталися сутички між поліцією та мітингувальниками



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Фото: Главком Акція протесту під Верховною Радою переросла у сутички з поліцією

Націоналісти протестують проти видачі іноземців, які воювали на Донбасі

Біля Верховної Ради відбулося зіткнення мітингувальників, які намагалися прорватися через огорожу, з правоохоронцями.

Зокрема протестувальники вимагають захистити права іноземних добровольців на Донбасі та виступають проти видачі добровольців з України.

Кореспондент «Главкому» повідомляє, що було чути вибухи петард після чого на площі біля парламенту сталися сутички.

Представники акції протесту намагалися прорвати кордон охорони. Між поліцією та протестувальниками відбулась штовханина

Один з правоохоронців також був поранений в ногу, йому надають медичну допомогу на місці. Офіційної інформації про поранених рятувальники поки що не надають.



Зазначимо, що під будівлею парламенту зранку 20 вересня зібралося кілька сотень представників «Національного корпусу».



Нагадаємо, «Національний Корпус» анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. Вони вимагають від Верховної Ради прийняти законопроект №3433. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів російсько-української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.