Митрополит Михаїл: Константинополь Томос не відкличе. Не треба паніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

Митрополит Луцький і Волинський пояснив, чому на останній службі не поцілував руку митрополиту Епіфанію, як це зробили усі інші архієреї

Вселенський патріархат не відкличе Томос про автокефалію православної церкви, навіть при внесенні змін до статуту Помісної церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Не треба робити з цього паніки. Проти Томосу, проти Константинополя ніхто в статут нічого вносити не буде. Томос залишиться, статут залишиться. Буде доповнюватися відповідно до вимог часу і законів України», - наголосив архієрей.

Митрополит Михаїл також пояснив, чому на останній службі не поцілував руку митрополиту Епіфанію, як це зробили усі інші архієреї.

«Що таке цілувати чи не цілувати руку? Є традиція, Статут, згідно з яким я повинен цілувати тільки хрест. Що архієреї ще хочуть цілувати предстоятелю – це їхнє право. Коли ми під час богослужіння кажемо «Христос посеред нас», то цілуємо один одному руку. От тоді я цілував руку предстоятелю церкви, а він цілував мою. Це все (в сюжеті на ТБ) висмоктане з пальця. Хтось так вітається, хтось інакше, у щоку цілує, хтось двічі цілується. Хто як хоче, так і цілується. Не можна обвинувачувати іншу людину в тому, що вона не так поцілувала, як ти поцілував», - наголосив архієрей.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою». «Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить», - заявив патірах.

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.