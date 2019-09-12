Між Мукачевом і Львовом курсуватиме швидкісний потяг
Починаючи з 15 вересня, поїзд №7001/7002 курсуватиме щонеділіМіж Львовом і Мукачевом запускають швидкісний поїзд, який курсуватиме щонеділі з 15 вересня.
Як зазначає пресслужба Львівської залізниці, поїзд запускається для покращення приміського сполучення між обласним центром, населеними пунктами Львівщини і Закарпаття.
Повідомляється, що поїзд курсуватиме щонеділі за наступним розкладом:
№7001 Львів – Мукачево щонеділі вирушатиме зі Львова о 07:42, Пустомити 08:01-08:02, Миколаїв-Дністр. 08:24-08:26, Стрий 08:49-08:51, Сколе 09:20-09:22, Гребенів 09:32-09:33, Тухля 09:43-09:44, Славське 09:56-09:58, Лавочне 10:10-10:12, Бескид 10:23-10:24, Скотарське 10:37-10:40, Воловець 10:50-10:51, Свалява 11:21-11:23, Карпати 11:33-11:34, прибуття в Мукачево 11:50;
№7002 Мукачево – Львів щонеділі вирушатиме з Мукачевого о 15:56, Карпати 16:11-16:12, Свалява 16:22-16:24, Воловець 16:55-16:57, Скотарське 17:07-17:08, Бескид 17:19-17:20, Лавочне 17:30-17:33, Славське 17:45-17:47, Тухля 17:58-17:59, Гребенів 18:09-18:10, Сколе 18:20-18:21, Стрий 18:53-18:55, Миколаїв-Дністр. 19:19-19:21, Пустомити 19:43-19:44, прибуття у Львів 20:07.