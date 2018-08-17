Між США і КНР почалася суперечка щодо Інститутів Конфуція



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В США є до 100 Інститутів Конфуція при американських вишах

Уряд КНР заявив про те, що політизація діяльності Інститутів Конфуція в США є виявом недостатньої впевненості в собі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Таку заяву Пекін зробив після того як Університет Північної Флориди вирішив припинити діяльність Інституту Конфуція на своїй території. Відповідне відділення було відкрите в 2014 році в місті Джексонвіль. Всього ж в США діє до 100 відділень Інституту Конфуція при американських університетах. Проти цього виступає низка політиків, в тому числі сенатор від Флориди Марко Рубіо, які вважають, що подібні установи дають КНР можливість впливати на вищу освіту в США.

Як наслідок в МЗС КНР назвали останні кроки в США наслідком мислення періоду Холодної війни. Діяльність Інститутів Конфуція була охарактеризована китайським зовнішньополітичним відомством як приклад нормальних освітніх обмінів. Тому МЗС КНР закликало США правильно оцінити роль таких установ.

Університет Північної Флориди своє рішення про закриття відділення Інституту Конфуція виправдав тим, що діяльність цієї установи не відповідала заявленим цілям.