Міжнародна фінансова корпорація проінвестує муніципальні проекти Маріуполя

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Президент Петро Порошенко провів зустріч з операційним директором Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та членом Національної інвестиційної ради при Президентові України Стефані фон Фріденбург

Міжнародна фінансова крпорація веде діяльність в Україні з 1993 року і інвестувала в Україні понад 3,2 млрд доларів в 90 проектів у різних секторах економіки

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) готує угоду про співпрацю та фінансування пілотного муніципального проекту з Маріуполем. Про це повідомила операційний директор корпорації Стефані фон Фріденбург під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба АП.

«Стефані фон Фріденбург повідомила, що IFC цього тижня підписала та підпише нові угоди з українськими агрокомпаніями. Крім того, за її словами, Міжнародна Фінансова Корпорація готує угоду про співпрацю та фінансування пілотного муніципального проекту з Маріуполем», — йдеться у повідомленні.

Порошенко у свою чергу запропонував розглянути Миколаїв та інші українські міста для фінансування проектів із модернізації інфраструктури.

Окрім того, співрозмовники обговорили питання прискорення входження IFC до капіталу ПАТ «Укргазбанк» через механізм конвертованого кредиту.

В АП зазначили, що Міжнародна фінансова крпорація веде діяльність в Україні з 1993 року і інвестувала в Україні понад 3,2 млрд доларів в 90 проектів у різних секторах економіки. Останні кілька років IFC фокусувалась в Україні на підтримці агробізнесу.