Міжнародні резерви України у квітні зросли до $18,4 млрд

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Платіжний баланс у квітні зведено з профіцитом

У квітні платіжний баланс України повернувся до додатних значень і становив $175 млн порівняно з попереднім місяцем, а міжнародні резерви становлять $18,4 млрд.

Про це повідомляє Нацбанк України.

«У квітні поточний рахунок повернувся до додатних значень ($175 млн) порівняно з дефіцитом у березні ($628 млн), завдяки звуженню дефіциту торгівлі товарами та нижчим виплатам з обслуговування державного боргу. Водночас квітневий профіцит поточного рахунку був практично на рівні відповідного місяця минулого року», - йдеться у повідомленні.

За повідомленням НБУ, за січень – квітень дефіцит поточного рахунку ($202 млн) незначно перевищив показник минулого року($176 млн).

У квітні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зменшився до $119 млн. Чисті зобов’язання держсектору перед зовнішнім світом скоротилися на $121 млн переважно через погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів. Натомість тривав приплив капіталу до реального сектору.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попереднього місяця ($98 млн) та практично повністю були спрямовані до реального сектору економіки. За чотири місяці 2018 року чисті надходження ПІІ становили $394 млн.

У квітні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні $290 млн. Завдяки цьому міжнародні резерви за місяць зросли на 1,3% до $18,4 млрд станом на кінець квітня, що забезпечувало 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду.

За підсумками перших чотирьох місяців 2018 року сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля (становило +18 млн дол. США).