Міжнародні спостерігачі занепокоєні численними повідомленнями про купівлю голосів



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Фото: enemo.eu

Міжнародна місія ENEMO зафіксувала випадки використання приміщень регіональної та місцевої адміністрації для проведення передвиборчої агітації

Незважаючи на те, що виборча кампанія залишається висококонкурентною, численні повідомлення про пряму та непряму купівлю голосів, зловживання адміністративним ресурсом та дискредитаційні кампанії продовжують бути причиною для занепокоєння. Такий висновок було зроблено у Другому проміжному звіті за 9-21 березня 2019, що презентувала Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за черговими президентськими виборами в Україні.

«ENEMO позитивно оцінює загальну ефективність роботи виборчої адміністрації, хоча залишаються питання щодо невідповідності рівня підготовки виборчих комісій на окружному та дільничному рівнях, а також щодо оказіональної недостатньої прозорості у процесі прийняття рішень ЦВК» – зазначається в звіті.

ЦВК діє відповідно до свого мандату професійно та колегіально. Її офіційні сесії відкриті для всіх уповноважених осіб. «Проте під час офіційних сесій проходить формальне голосування, тоді як фактичні дебати та прийняття рішень відбуваються під час підготовчих засідань. Оскільки спостерігачі продовжують потребувати дозволу на присутність, який не завжди гарантований, ENEMO не вважає підготовчі засідання повністю прозорими», - йдеться у звіті.

ОВК відкриті для акредитованих спостерігачів і працюють відповідно до календаря виборів.

«Основною діяльністю ОВК у звітний період було формування складів ДВК, що проводилося більшістю ОВК професійно. Однак, у кількох випадках під час розподілення керівних посад між представниками кандидатів принцип пропорційності у ДВК не дотримувався», - зазначається у звіті.

Зросла кількість запитів виборців на інформацію про те, як змінити місце голосування.

«Станом на 22 березня кількість виборців, які тимчасово змінили своє місце голосування без зміни виборчої адреси, становила 181,602 тис. Державний реєстр виборців є ефективним і прозорим у тому, що стосується розгляду запитів на зміну виборчої адреси, хоча деякі відділення реєстрації виборців не мають достатньої кількості співробітників. Також, виборці не завжди належним чином поінформовані про те, де і як вони можуть перевірити себе у списках виборців (включаючи онлайн), або як просити змінити місця їх голосування», - сказано у звіті.

Випадки купівлі голосів та використання адміністративного ресурсу були помічені в різних регіонах України: повідомлялося про організовані структури та схеми купівлі голосів з обіцянками грошей в обмін на голосування за конкретного кандидата.

«Спостерігачів також поінформували про контроверсійну практику операцій «від дверей до дверей», що полягали в зборі особистої інформації про виборців, обґрунтовуючи це сумнівними причинами. Співрозмовники ENEMO також виражають занепокоєння через використання приміщень регіональної та місцевої адміністрації для проведення передвиборчої агітації», - вказується у звіті.

Заклики до насильства, використання агресивної мови та «чорного піару» щодо інших кандидатів продовжують негативно впливати на атмосферу виборчої кампанії.

«Також спостерігалися випадки використання незаконних матеріалів, деяких - з метою дискредитації інших кандидатів, і численні пошкодження білбордів», - говориться в звіті.

Принципи справедливості, рівноваги та неупередженості у висвітленні виборчих кампаній у ЗМІ недостатньо поважаються, включаючи відсутність рівного та неупередженого ставлення до всіх кандидатів.

«Чорні піар-кампанії, як у традиційних ЗМІ, так і в соціальних мережах, а також «джинса», неналежне маркування реклами та нові форми прихованої пропаганди залишаються причинами для занепокоєння, особливо у поєднанні з відсутністю чітких механізмів накладання санкцій інституціями, що відповідають за нагляд за ЗМІ», - вказується в звіті.

Соціальні медіа широко використовуються в поточній виборчій кампанії, тоді як дані показують, що деякі кандидати в основному використовують платні оголошення для дискредитації своїх опонентів.

«ENEMO позитивно оцінює нещодавно введені правила Facebook для реклами та вимоги до політичної реклами, які сприяють підвищенню прозорості фінансування передвиборчої кампанії», - говориться у звіті.

Цей другий звіт доповнює перший звіт, опублікований місією ENEMO.

На додаток до довготривалої присутності, Місія розмістить 160 короткострокових спостерігачів для нагляду за дотриманням процедур волевиявлення та опрацювання результатів у день виборів та оприлюднить свої попередні висновки після голосування.

ENEMO є мережею, яка складається із 21 провідної організації з моніторингу виборів з 18 країн Європи та Центральної Азії, включаючи 3 країни Європейського Союзу. Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за виборами президента України 2019 року фінансується Агентством США з міжнародного розвитку через Національний демократичний інститут, Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та Європейським Союзом. Зміст документа є виключною відповідальністю ENEMO і не обов'язково повинен відображати позицію донорів.

Центральна виборча комісія станом на 25 березня зареєструвала 2020 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій під час чергових виборів президента України.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Як повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.