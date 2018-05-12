Модернізована ракета-носій Falcon-9 успішно стартувала у Флориді

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Ракета-носій Falcon-9 доставить на орбіту супутник зв'язку під назвою «Бангабанду-1»

Ракета-носій Falcon-9 компанії SpaceX провела успішний старт з космодрому у Флориді з першим супутником для Бангладеш.

Про це повідомляє сайт компанії.

Повідомляється, що ракета-носій Falcon-9 доставить на орбіту супутник зв'язку під назвою «Бангабанду-1». Його будівництвом для Бангладеш займалася французько-італійська компанія Thales Alenia Space.

Через три хвилини після старту відбулося штатне відокремлення першого ступеня ракети-носія для повернення на Землю і подальшого використання. Вона здійснила успішну посадку на платформі в Атлантичному океані.

Зазначимо, що запуск повинен був відбутися днем раніше, проте його скасували незадовго до старту. У компанії не пояснили, з чим був пов'язаний даний інцидент.