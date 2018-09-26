Могеріні категорично відмовилася пити каву на зустрічі з Лавровим (відео)



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Скріншот з відео

Зустріч Могеріні та Лаврова відбувалася в рамках Генасамблеї ООН

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні відмовилася від чашки (очевидно, з кавою), яку їй запропонував російський дипломат під час переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Зустріч Могеріні та Лаврова відбувалася в рамках Генасамблеї ООН.

На відеозаписі зустрічі видно, як російський дипломат пропонує Могеріні чашку з напоєм, але вона жестом показує, що це зайве. При цьому чоловік продовжував підсовувати чашку. Але Могеріні повторно жестом показала, що не питиме.

Дипломат забрав чашку тільки після того, як Могеріні відсунула її від себе, і почала розмову з главою російського МЗС.

Нагадаємо, раніше Могеріні пообіцяла, що ЄС продовжить всесторонню підтримку України.

Джерело: Цензор.НЕТ