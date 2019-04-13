Могеріні стурбована посиленням кібератак на Євросоюз



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Високий представник ЄС Федеріка Могеріні

Могеріні закликала всіх партнерів ЄС посилити міжнародну співпрацю в кібернетичному просторі

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні зробила окрему заяву у зв’язку із посиленням кібернетичних нападів на країни Євросоюзу, які завдають шкоди економіці та несуть загрози основам безпеки та стабільності.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Європейський Союз та його країни-члени занепокоєні зростанням випадків шкідливої поведінки в кібернетичному просторі, яка спрямована на підрив єдності ЄС, його безпеки та економічної конкурентоспроможності, включаючи зростання кількості шахрайських вчинків стосовно інтелектуальної власності. Таке зловживання технологіями інформації та комунікації може призвести до дестабілізуючого каскадного ефекту з високими ризиками конфліктів», – йдеться у заяві.

В декларації не йдеться про причини, які спонукали ЄС до такої заяви. Водночас, Високий представник від імені ЄС та країн-членів закликала «залучених акторів припинити здійснювати такі шкідливі вчинки».

Могеріні закликала всіх партнерів ЄС посилити міжнародну співпрацю для поширення безпеки та стабільності в кібернетичному просторі, щоб нейтралізувати такі шкідливі дії. Вона висловила готовність до подальшого обговорення цієї теми щодо захисту прав інтелектуальної власності від кібернетичного шахрайства на рівні ООН та в інших міжнародних структурах, таких як «велика двадцятка».

«З метою збереження відкритого кібернетичного простору, стабільного та безпечного, міжнародна спільнота потребує підвищення зусиль у протидії шкідливій кібернетичній активності, і привести власні технології інформації та комунікації у відповідність до чинних міжнародних законів у сфері кіберпростору, як і шляхом дотримання норм, правил та принципів відповідальної поведінки держав, як це викладено в об’єднаній доповіді Групи урядових експертів ООН у сфері інформаційних та комунікаційних технологій в контексті міжнародної безпеки (UNGGE)», – йдеться у документі.