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    Могеріні: у ЄС закінчуються гроші на регулювання міграції

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    Могеріні: у ЄС закінчуються гроші на регулювання міграції

    Могеріні закликала країни ЄС надати нові ресурси для продовження існуючих програм для мігрантів

    Високий представник ЄС Федеріка Могеріні попередила країни-члени ЄС про те, що закінчуються наявні фінансові ресурси у Трастовому фонді, який забезпечує зусилля ЄС та міжнародних організацій у співпраці з країнами походження мігрантів та транзитними країнами з метою регулювання міграційних процесів.

    Про це високий представник ЄС заявила у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

    «Відбулася дискусія щодо зовнішніх факторів міграції. Я побачила позитивне ставлення з боку країн-членів щодо необхідності вирішувати цю проблему більш ефективно... По-перше, ми маємо фінансувати більше у наш Трастовий фонд, завдяки якому у країнах походження та транзиту здійснюється близько 209 проектів на загальну суму у 4 млрд євро…. Ці фонди добігають кінця, тож я закликала країни-члени до змістовної участі, щоб надати нові ресурси для продовження існуючих програм», – сказала Могеріні.

    Вона підкреслила, що такі зусилля допомагають не лише регулювати міграцію та зменшувати кількість людей, що намагаються потрапити до Європи, але й рятують життя у пустелях та на морі.

    Нестача коштів у відповідному Трастовому Фонді, за словами високого представника ЄС, створюватиме ризик для продовження таких проектів та для призупинення співпраці з країнами походження та транзиту міграції, що було б кроком назад та мало б негативні наслідки.

    Могеріні також наголосила, що міністри закордонних справ обговорили можливість інтенсифікації та прискорення процесів переселення осіб, які потребують міжнародного захисту, «будь-то у Лівії, у Нігерії, або у будь-якій іншій країні». 

    Джерело: Укрінформ

    ЄС гроші мігранти
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