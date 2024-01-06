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У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
фото: theins.ru

За оцінками ЗМІ, морози в Московській області сягнули рекордного показника за останні понад 70 років

У місті Подільськ Московської області РФ введений режим надзвичайної ситуації «локального характеру» через відсутність опалення. Третю добу тамтешні житлові будинки, підприємства й навіть лікарні не опалюються. Про це пише The Insider.

Зазначається, що вдень у Подільську температура сягає -16°C, ночами – до -24°C. Без тепла залишилися понад 20 тисяч мешканців міста. За даними міністерства енергетики Московської області, відсутність опалення пов'язана з аварією на котельні.

У мережі з'явилося відео з місцевою котельнею, на якому видно, як котли намагаються відігріти за допомогою теплових гармат.

Повідомлялося, що котельня запрацювала, однак у місцевих пабліках досі пишуть, що десятки тисяч людей залишаються без тепла.

До того ж ситуацію погіршують прориви на теплотрасі: постраждали щонайменше 20 населених пунктів Підмосков'я. За оцінками ЗМІ, таких морозів у Москві не було 74 роки.

Нагадаємо, що в найближчі дні в Україні очікується суттєве похолодання. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання, місцями вночі буде до -17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом. 

Теги: надзвичайна ситуація погода росія

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