День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі

24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти та Міжнародний жіночий спортивний день. Віряни вшановують пам’ять преподобної Ксенії.

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День зовнішньої розвідки України

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Саме 24 січня 1919 року створили перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. 2018 року президентом України це свято було затверджено офіційно.

Цього дня вшановують особливий внесок офіцерів, завдяки праці яких зберігається суверенітет і незалежність нашої держави. Ще в минулому столітті зовнішня розвідка допомагала захистити громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Щось схоже на сучасну зовнішню розвідку існувало навіть за часів Гетьманщини (XVII століття).

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Свято запровадили, щоб відзначити значний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Міжнародний день освіти

24 січня святкують Міжнародний день освіти. Його створили лише у грудні 2018 року під час міжнародної конференції. На ній обговорювали різноманітні проблеми сучасної освіти і відбулася вона в Брюсселі. Запропонували створити свято представники африканської країни Нігерії. Ідея була такою: щороку 24 січня проводити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

Ідею африканської країни підтримали 58 держав-членів конференції. Було складено відповідну резолюцію на підтримку якісної рівноцінної освіти, яка була б доступна для кожної людини незалежно від її національності, статі та соціального стану. У засадах ООН вказано, що кожна людина повинна мати доступ до якісної освіти. Освіта допомагає людині стати грамотною, отримати впевненість у собі, забезпечити добробут для себе та своєї родини в майбутньому.

Міжнародний жіночий спортивний день

Міжнародний жіночий спортивний день запровадили у Франції і підтримали його створення Міністерство спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією.

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Проблема сексуалізації жінок в спорті і насилля над ними виявилася надто гострою, тож було вирішено за допомогою певних заходів створити кращий рівень життя та здоров'я спортсменок.

Яке сьогодні релігійне свято

24 січня в церковному календарі – День преподобної Ксенії. Ксенія була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія. З дитинства вона любила Бога і хотіла присвятити Йому своє життя. Однак її батьки хотіли видалити її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, дівчина таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі.

Вона змінила своє ім’я на Ксенію, що означає «подорожня», і подорожувала різними місцями, допомагаючи бідним і хворим. Вона заснувала жіночий монастир в Міласі, де вона жила до кінця свого життя. Там Ксенія стала дияконесою. Вона славилася своєю стриманістю, молитвою, смиренням і дивотворенням. Померла в молитві, і над монастирем з’явився золотий вінок із хрестом.

Що не можна робити цього дня

Не можна працювати біля дому.

Не варто шити та в'язати.

Краще не відмовляти в допомозі.

Не можна пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Сонячний день до теплої весни.

Заметіль чи снігопад – весна прийде пізно.

Якщо погода безвітряна, то чекайте на теплу та суху погоду в другій половині липня.

Блакитне небо і білі хмари – навесні буде сонячно і ясно.

Пам’ятні події 24 січня

1848 – у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою».

1859 – Дунайські князівства об'єдналися у Волощину та Молдову, попередника Румунії.

1861 – У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника «Основа».

1895 – встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі – Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

1907 – В Англії організовано перший скаутський загін.

1918 – у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.

1923 – у Харкові створено літературну спілку «Гарт».

1935 – в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера» («Krueger Cream Ale»).

1942 – в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув'язнених.

1976 – сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.

1984 – у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'явились перші комп'ютери «Макінтош» – перший персональний комп'ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу.

1986 – американський космічний апарат «Вояджер-2» став першим штучним об'єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.

1992 – Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

2010 – фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.

2011 – вибух в аеропорту Домодєдово.

2015 – російські терористи «ДНР» обстріляли з «градів» Маріуполь, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.