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День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
24 січня – День зовнішньої розвідки України
фото: president.gov.ua

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі

24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти та Міжнародний жіночий спортивний день. Віряни вшановують пам’ять преподобної Ксенії.

День зовнішньої розвідки України

День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня фото 1

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Саме 24 січня 1919 року створили перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. 2018 року президентом України це свято було затверджено офіційно.

Цього дня вшановують особливий внесок офіцерів, завдяки праці яких зберігається суверенітет і незалежність нашої держави. Ще в минулому столітті зовнішня розвідка допомагала захистити громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Щось схоже на сучасну зовнішню розвідку існувало навіть за часів Гетьманщини (XVII століття).

Свято запровадили, щоб відзначити значний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз. 

Міжнародний день освіти

День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня фото 2

24 січня святкують Міжнародний день освіти. Його створили лише у грудні 2018 року під час міжнародної конференції. На ній обговорювали різноманітні проблеми сучасної освіти і відбулася вона в Брюсселі. Запропонували створити свято представники африканської країни Нігерії. Ідея була такою: щороку 24 січня проводити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

Ідею африканської країни підтримали 58 держав-членів конференції. Було складено відповідну резолюцію на підтримку якісної рівноцінної освіти, яка була б доступна для кожної людини незалежно від її національності, статі та соціального стану. У засадах ООН вказано, що кожна людина повинна мати доступ до якісної освіти. Освіта допомагає людині стати грамотною, отримати впевненість у собі, забезпечити добробут для себе та своєї родини в майбутньому.

Міжнародний жіночий спортивний день

День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня фото 3

Міжнародний жіночий спортивний день запровадили у Франції і підтримали його створення Міністерство спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією.

Проблема сексуалізації жінок в спорті і насилля над ними виявилася надто гострою, тож було вирішено за допомогою певних заходів створити кращий рівень життя та здоров'я спортсменок.

Яке сьогодні релігійне свято

24 січня в церковному календарі – День преподобної Ксенії. Ксенія була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія. З дитинства вона любила Бога і хотіла присвятити Йому своє життя. Однак її батьки хотіли видалити її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, дівчина таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі.

Вона змінила своє ім’я на Ксенію, що означає «подорожня», і подорожувала різними місцями, допомагаючи бідним і хворим. Вона заснувала жіночий монастир в Міласі, де вона жила до кінця свого життя. Там Ксенія стала дияконесою. Вона славилася своєю стриманістю, молитвою, смиренням і дивотворенням. Померла в молитві, і над монастирем з’явився золотий вінок із хрестом.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна працювати біля дому.
  • Не варто шити та в'язати.
  • Краще не відмовляти в допомозі.
  • Не можна пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

  • Сонячний день до теплої весни.
  • Заметіль чи снігопад – весна прийде пізно.
  • Якщо погода безвітряна, то чекайте на теплу та суху погоду в другій половині липня.
  • Блакитне небо і білі хмари – навесні буде сонячно і ясно.

Пам’ятні події 24 січня

  • 1848 – у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою».
  • 1859 – Дунайські князівства об'єдналися у Волощину та Молдову, попередника Румунії.
  • 1861 – У Петербурзі вийшов друком перший номер українського щомісячника «Основа».
  • 1895 – встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі – Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).
  • 1907 – В Англії організовано перший скаутський загін.
  • 1918 – у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.
  • 1923 – у Харкові створено літературну спілку «Гарт».
  • 1935 – в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія банкового пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера» («Krueger Cream Ale»).
  • 1942 – в Комі АРСР (РРФСР) почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув'язнених.
  • 1976 – сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.
  • 1984 – у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'явились перші комп'ютери «Макінтош» – перший персональний комп'ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу.
  • 1986 – американський космічний апарат «Вояджер-2» став першим штучним об'єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.
  • 1992 – Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.
  • 2010 – фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.
  • 2011 – вибух в аеропорту Домодєдово.
  • 2015 – російські терористи «ДНР» обстріляли з «градів» Маріуполь, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.

Теги: свята традиції свято

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