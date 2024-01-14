Головна Новини
search button user button menu button

Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних областях можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с

14 січня в Україні буде хмарно, пройде сніг, подекуди з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю протягом дня очікується невеликий сніг, вдень у південних областях з дощем. Лише на Одещині без опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.  

Вітер південний, південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, в Карпатах до 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° морозу. У східних, Сумській та місцями Чернігівській областях вночі стовпчики термометрів покажуть 13-18° морозу. Вдень температура в більшості областей сягатиме 0-5° морозу, у Карпатах – 4-9° морозу.

У західних та південних областях вночі очікується 2-7° морозу, вдень температура коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.

Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Пройде невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 7° морозу до 12° морозу, вдень – 0-5° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° морозу вночі та 0-2° морозу вдень.

Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
14 грудня, 2023, 04:48
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 2023, 03:55
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
7 сiчня, 23:10
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
11 сiчня, 04:45
У низці областей України очікуються сніг та хуртовини
Синоптики розповіли, в яких областях завтра погіршиться погода
12 сiчня, 15:45
Через теплу ніч спочатку місцями йтиме дощ, а вдень вже опади переходитимуть у фазу мокрого снігу
До України йде похолодання: названо дату
26 грудня, 2023, 14:36
У центральних та південних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман
Якою буде погода у перший день нового року: прогноз
31 грудня, 2023, 17:08
У Києві спостерігатиметься типова зимова погода – мороз та періодичний сніг
Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання: прогноз погоди
1 сiчня, 14:32
У Києві йде сніг
У столиці вирує негода: мешканці повідомили про грозу (відео)
11 сiчня, 23:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
45K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
34K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
34K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
33K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
27K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)

Новини

Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua