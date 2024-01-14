Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня

У західних областях можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с

14 січня в Україні буде хмарно, пройде сніг, подекуди з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю протягом дня очікується невеликий сніг, вдень у південних областях з дощем. Лише на Одещині без опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південний, південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с, в Карпатах до 20-25 м/с, місцями хуртовини.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° морозу. У східних, Сумській та місцями Чернігівській областях вночі стовпчики термометрів покажуть 13-18° морозу. Вдень температура в більшості областей сягатиме 0-5° морозу, у Карпатах – 4-9° морозу.

У західних та південних областях вночі очікується 2-7° морозу, вдень температура коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Пройде невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 7° морозу до 12° морозу, вдень – 0-5° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° морозу вночі та 0-2° морозу вдень.