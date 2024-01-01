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Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У перший день нового року очікується 2-7° тепла

1 січня в Україні очікуються дощі в низці областей. Місцями буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях пройде помірний дощ. На Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів.

У центральних та південних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер переважно південний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.  У Карпатах місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Протягом дня очікується 2-7° тепла. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть 6-11°.

Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області вночі без опадів, однак вдень очікується дощ. Вітер південний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вдень очікується 2-7° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 4-6° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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